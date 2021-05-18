Рада звільнила одразу трьох міністрів

18 травня престижну роботу втратили одразу 3 міністра з уряду Шмигаля - очільник Мінздраву Максим Степанов, голова Мінтрансу Володислав Криклій та міністр економіки Петрашко.

Усіх трьох звільнили фактично у турборежимі. При цьому Криклій і Петрашко хоча б написали заяви на звільнення за власним бажанням, а Степанов не хотів йти категорично й дуже чіплявся за крісло.

Але нардепи були невблаганні.

Першим "пішов" Криклій - за його відставку подали голоси 284 народних депутатів.

Ігор Петрашко протримався на пів години довше - його убрали 280 голосами.

На десерт був Степанов - рішення про відставку голови МОЗ підтримали 292 депутати.

Більшість голосів забезпечили "Слуги Народу".

Очікується, що в четвер замість Криклія оберуть голову "Укравтодору" Кубракова, Петрашка замінить митар Олексій Любченко, а місце Степанова посяде Ляшко. Той, що Віктор - головний санітарний лікар.