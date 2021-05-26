Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії

Радниця глави НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль пішла з держкомпанії.

Про це вона повідомила виданню "НВ Бизнес".

"Трудова книжка вже у мене на руках", - сказала Зеркаль.

Вона також зазначила, що поточна ситуація навколо "Північного потоку-2" вкрай непроста, однак "вікно можливостей" для України ще не закрито.

"Багато років "Нафтогаз" об'єднував всіх, хто був готовий відстоювати інтереси України в цьому питанні. Це дозволило отримати відстрочку запуску "Північного потоку-2" більш ніж на рік і зберегло Україні майже 3 млрд доларів доходу від газотранспортної системи. Я щиро вірю, що зараз вікно можливостей для України ще не закрито. При об'єднанні зусиль всіх міжнародних союзників і активне включення президента, Україна може певною мірою знизити свої потенційні втрати. Але для цього важлива активна і скоординована робота всіх, кому важлива незалежна і розвивається Європейським шляхом Україна", - сказала Зеркаль.

У пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що тепер Україну в судах представлятимуть Мирон Василик та Роман Супрун.

"Посилюємо управлінську команду з протидії "Північному потоку-2". Відтепер НАК перед українськими та міжнародними стейкхолдерами зокрема представлятимуть: Мирон Василик, який опікуватиметься питаннями ефективного діалогу та покращення репутації Нафтогазу. Він має більш як 30-річний досвід консультування міжнародних енергетичних, сільськогосподарських, FMCG, фінансових та промислових компаній у Східній Європі. Працював у Державному департаменті та Департаменті довкілля США, The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company. Обіймав посаду заступника голови Ради директорів Американської торговельної палати в Україні. У період із 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies. Роман Супрун виконуватиме обов'язки керівника підрозділу по взаємодії з Урядом та іншими зацікавленими сторонами Групи "Нафтогаз". Його завдання - адвокація та взаємодія з органами влади", - йдеться у повідомленні.

У НАК також зазначили, що найближчим часом команда буде лише розширюватись професіоналами, про що повідомлятиме пресслужба.

Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року Зеркаль призначили радником голови правління НАК. До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії і брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" поставок російського газу в Україну у 2014-2016 роках.

У "Нафтогазі" Зеркаль також очолила організацію роботи і супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих справ НАК у суперечках з російським "Газпромом" і в справах проти Російської Федерації. За матеріалами LB.ua