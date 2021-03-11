РБНО розглянуло оборонне замовлення, націоналізацію "Мотор Січ" та продовження дії обмежувальних заходів щодо банків з російським капіталом

Сьогодні, 11 березня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України.

На засіданні Радбез розглянув питання про основні показники Державного оборонного замовлення на 2021, 2022-2023 роки та ряд інших важливих питань.

Також під час засідання було заслухано інформацію Офісу генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ щодо стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність та порушення присяги.

РНБО ухвалило низку важливих рішень. Санкції проти двох російських банків

РНБО продовжило на три роки санкції проти двох російських банків - Сбербанку та Промінвестбанку. Строк санкцій закінчувався у березні цього року.

"На сьогоднішній день у нас було два російських банки, які підпали під санкції ще з 2019 року. 19 березня у них закінчуються термін. Двом цим російським банкам продовжено термін ще на три роки", - сказав на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов. Повернення підприємства "Мотор Січ" у державну власність

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" буде повернено в державну власність.

"Підприємство "Мотор січ" буде повернено українському народу - буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - сказав Данілов.

Секретар РНБО стверджує, що інвестором відшкодують можливі втрати.

Перевірка голосування Радою за "Харківські угоди"

Рада нацбезпеки і оборони доручила Службі безпеки України з'ясувати, як народні депутатів шостого скликання Верховної Ради голосували за Харківські угоди у 2010 році та у разі підтвердження ознак державної зради - порушити проти них кримінальні справи за ст. 111 Кримінального кодексу України.

"Є окреме доручення СБУ з'ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити справи по 111-й статті нашого Кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб", - повідомив Данілов. Ухвалення проекту Стратегії деокупації та реінтеграції Криму

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект "Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь".

Робота над документом тривала понад рік із залученням представників багатьох інституцій, зокрема, Меджлісу кримськотатарського народу.

"Це перший фундаментальний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб ми будемо рухатися у питаннях деокупації Криму", - заявив секретар РНБО. Що розглядатимуть на наступному засіданні РНБО

Рада національної безпеки й оборони на наступному засіданні продовжить розгляд питань про запровадження санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

"Що стосується ситуації, пов'язаної зі введенням санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, на наступному засіданні ми обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам. Я хочу зауважити, у нас є п'ять інституцій, які, згідно з чинним законодавством, подають пропозиції про введення або скасування санкцій. Це Служба безпеки України, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Національний банк і, відповідно, президент України", - сказав Данілов на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, що планує РНБО запровадити санкції проти олігарха Ігоря Коломойського.

Він додав, що на наступному засіданні "обов'язково буде розглядатися санкційне питання". "Кого це буде стосуватися, ви дізнаєтеся тільки після проведення засідання РНБО", - сказав Данілов.

Точної дати наступного засідання секретар РНБО не навів.