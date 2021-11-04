Резніков хоче провести повний аудит Міноборони

Повний аудит Міністерства оборони та зміни у кадровій політиці будуть першим кроком на посаді міністра оборони.

Про це сказав у виступі з трибуни Верховної Ради кандидат на посаду міністра оборони Олексій Резніков, передає Укрінформ.

"Треба змінити підхід до кадрової політики, подивитись на ЗСУ як на потужного роботодавця, який змагається за найкраще у конкурентних умовах, який дбає про людей від моменту вибору професії та адаптації після служби. Тільки так ми сформуємо насправді професійну армію", - зазначив Резніков.

Він додав: якщо ми хочемо, щоб до війська йшли здібні, потрібні адекватні умови служби, щоб люди бачили перспективу.

За словами Резнікова, його першим кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. "Українська паперова армія має залишитись у минулому", - наголосив він.

Крім того, додав він, особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель, розмежуванню повноважень між міністерством і ЗСУ, ліквідації дублювання. "Сильна армія - це один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру, хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини і Луганщини, треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни", - підкреслив Резніков.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони. Того ж дня Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Олексія Резнікова на цю посаду.