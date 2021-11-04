Резніков назвав перші кроки на посаді міністра оборони України

Верховна Рада 5 листопада призначила Олексія Резнікова новим міністром оборони України. Журналісту ASPI news вдалося записати коментар новоспеченого міністра щодо його перших кроків на посаді.

Серед основних напрямків своєї роботи на новій посаді він, зокрема, виділив забезпечення синергії в діяльності Міністерства оборони, Генерального штабу та профільного комітету Верховної Ради України. Також Міноборони має тісно співпрацювати з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

"Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії", - зазначив Резніков.

Крім того, Олексій Резніков наголосив на пріоритетності розширення стратегічної співпраці з НАТО та США. Є значний потенціал для поглиблення взаємодії з Великою Британією, Канадою, Польщею, Туреччиною, країнами Балтії.

"У межах стратегічних стосунків зі США треба наповнювати змістом домовленості, закріплені під час візиту Президента України до Вашингтона", - зауважив Резніков.

Ще одним пріоритетом він назвав зміну підходу до кадрової політики в армії та перетворення ЗСУ на потужного роботодавця, який змагається за найкращі кадри та дбає про людей від початку вибору професії й до адаптації після служби. За його словами, першим кроком буде повний аудит Міністерства, аналіз внутрішніх процесів і документообігу.

Олексій Резніков став третім керівником оборонного відомства за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами.

До нового призначення працював міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та членом Мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Значна частина його кар'єри до роботи в кабінеті міністрів - це адвокатська діяльність. За матеріалами ASPI news