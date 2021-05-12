РНБО розгляне стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Уруський

Найближчим часом Рада національної безпеки і оборони розгляне стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України та в разі затвердження направить документ на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Укрінформ.

"На сьогодні завершено роботу над програмно-стратегічним документом. Мова йде про стратегію розвиту оборонно-промислового комплексу України, яка 14 квітня була схвалена урядом і вже найближчим часом буде розглянута на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. А також подана Президенту Володимиру Зеленському на затвердження в разі погодження", - сказав Уруський.

За його словами, в документі сформовано пріоритети та цілі оборонної промисловості з урахуванням актуальних загроз. Серед головних пріоритетів - форсоване технічне переоснащення науково-виробничої бази, проведення підприємствами модернізації на основі впровадження новітніх технологій та забезпечення сучасних виробничих потужностей.

Водночас головними цілями державної промислової політики є створення високотехнологічного, функціонального, збалансованого ОПК для задоволення потреб Збройних Сил, забезпечення конкурентоспроможності та збільшення кількості робочих місць. Також стратегія передбачає створення агенції оборонних технологій.

"Наразі ми завершуємо розробку всіх нормативно-правових документів, і сподіваюсь, що найближчим часом ця установа буде створена", - додав Уруський.

у квітні 2021 року Кабінет Міністрів погодив указ Президента про введення в дію рішення РНБО "Про Стратегію розвитку оборонно- промислового комплексу України".

За матеріалами Укрінформ.