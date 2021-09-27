РНБО вперше ініціювала аудит військово-технічного співробітництва з іншими країнами

В Україні за ініціативи Ради національної безпеки і оборони вперше проводитиметься аудит стану військово-технічного співробітництва (ВТС) з іноземними державами.

Про це 27 вересня повідомила пресслужба органу.

"З метою покращення позицій України на світовому ринку озброєнь і зміцнення потенціалу держави у сфері ВТС Кабінету міністрів України... доручено у шестимісячний строк забезпечити проведення огляду ВТС України з іноземними державами за минулий трирічний період", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заходи проводитимуться на основі рішння РНБО від 18 червня "Про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України", яке уведене в дію Указом президента від 20 серпня.

Під час проведення огляду проаналізують: особливості та тенденції розвитку світового ринку озброєння, військової та спеціальної техніки; ефективність здійснення ВТС України з іноземними державами, а також фактори, які впливають на зазначене співробітництво; фінансові показники експорту озброєння та військової техніки до іноземних держав, результати діяльності органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, а також забезпечення сектору безпеки і оборони; потенціал та перспективні напрями розвитку ВТС України з іноземними державами.

"На основі огляду розроблятиметься стратегія військово-технічного співробітництва України на найближчі 5 років, яка буде подана на розгляд РНБО України", - додали у органі.

Водночас Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, яке визначено головним органом, відповідальним за виконання завдань, для забезпечення підготовки відповідних документів запропоновано в стислий термін розробити та подати на затвердження Кабміну порядок проведення огляду.

"Апарат РНБО України має бути щомісяця поінформований про результати проведеної роботи", - резюмували в пресцентрі.Що відомо 17 вересня секретар РНБО Олексій Данілов анонсував збільшення бюджету сектору безпеки і оборони.

Рада нацбезпеки та оборони створила інформаційно-аналітичну систему, призначену для виконання положень закону про боротьбу з олігархами. Олексій Данілов повідомив, що всі особи, які братимуть участь в організації виборів до Державної думи РФ на окупованих територіях Донбасу та Криму потраплять під дію українських санкцій.