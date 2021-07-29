Роман Машовець і американський аташе з питань оборони обговорили підготовку візиту Президента України до США

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець обговорив з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США перебіг оборонних реформ в Україні та підготовку візиту Глави Української держави до Сполучених Штатів Америки.

Представникам Посольства США розповіли про проведення оборонних реформ в Україні та імплементацію схвалених нещодавно законів та інших документів з питань національної безпеки й оборони. Співрозмовники приділили увагу розмежуванню повноважень між Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, оптимізації органів військового управління, посиленню цивільного демократичного контролю, а також розбудові територіальної оборони й руху опору відповідно до ухваленого 16 липня поточного року Закону України "Про основи національного спротиву".

З метою належного забезпечення підготовки візиту Володимира Зеленського до США заступник керівника Офісу Президента обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у сфері досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці у космічній галузі. Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання вказаних документів у межах візиту Глави Української держави до Вашингтона.

Сторони також обговорили практичні питання двостороннього оборонного співробітництва, зокрема надання Сполученими Штатами допомоги у розвитку українських оборонних спроможностей, реформуванні ЗСУ та оборонно- промислового комплексу України.

Бріттані Стюарт запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони та відзначила стійкий рух до поглиблення українсько- американського оборонного партнерства.

За матеріалами president.gov.ua/