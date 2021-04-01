Росія готова до наступу з просуванням вглиб України, - розвідка

За інформацією розвідки, російські ЗМІ та дипмісії вже отримали доручення готуватись до кампанії з дезінформації під час можливого загострення та просування нашого ворога вглиб країни

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України.

"За інформацією ГУР МО України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України, розширення російської військової присутності на території так званих "ДНР" та "ЛНР" за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ, мотивуючи це необхідністю захисту в самопроголошених республіках російських громадян (насправді - громадян України, яким примусово протягом останніх років видавали паспорти РФ). Крім того, не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України", - йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що російським дипмісіям за кордоном, а також ЗМІ доручили завдання бути готовими до висвітлення та роз'яснення світовій спільноті інформації щодо нібито агресивних дій ЗС України та "миротворчих" заходів РФ у відповідь. За матеріалами Еспресо TV.