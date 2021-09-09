Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року

Заступник голови уряду Росії Олександр Новак зустрівся з уповноваженим уряду ФРН із питань газового транзиту через Україну Георгом Графом Вальдерзеє.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.

Ішлося про продовження використання українського транзитного маршруту після закінчення поточного договору.

В уряді РФ повідомляють, що поки сторони домовилися продовжити відповідні консультації.

Крім того, на зустрічі обговорили торгово-економічну взаємодію Росії і Німеччини.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.