Росія не побудувала жодного авіаносця - військовий експерт

10-річний план розвитку морського флоту України до 2031 року дозволить розвинути діючі та відновити колишні підприємства.

Таку думку у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" висловив військовий експерт Михайло Притула.

"Вочевидь, будуть відновлені корабельні на Миколаївському судноремонтному заводі. Це величезний потенціал. Не кожна країна у світі може будувати авіаносці. Росія протягом років усієї своєї "незалежності від України" не побудувала жодного авіаносця. І той "Адмірал Кузнєцов", який їй дістався від України, який вона викрала в України - вона просто вгробила, скинувши на нього кран", - сказав він.

Для будівництва авіаносців та іншої військової техніки Україні доведеться відновити весь виробничий ланцюг.

"Нам потрібно буде відновити підприємства, науково-дослідні інститути, зокрема й у Києві, зокрема й у Донецьку, якщо там залишилося ще щось. Зокрема й у Сніжному. Луганський патронний завод - і багато заводів, які були побудовані ще у період індустріалізації СРСР. Це була американська величезна допомога Радянському Союзу", - деталізував Притула.

Виробництво військової техніки на сучасному етапі - це комплексна міжнародна співпраця. Україна від країн-партнерів отримує необхідні їй елементи для військового виробництва, у відповідь постачаючи за кордон свою продукцію оборонної сфери.

Наприклад, США постачають процесори для ракет. І завдяки запровадженим проти Росії санкціям Україна сьогодні перевершує країну-агресора у виробництві цього озброєння.

"Нам дають, наприклад, процесори для ракет - загалом суми можуть бути невеликі, але це ті процесори, які дозволяють нашим заводам робити ракети, які допомагають протистояти російському озброєнню. А Росія ці процесори через санкції просто не отримує. Раніше отримувала, тепер - ні. Просто технологічний ривок. Нехай цих процесорів буде куплено всього на мільйон доларів із 300. Але скільки зброї дозволить нам це зробити. Тому що все інше у нас є. І ось такі критичні технологічні моменти, які нам дають Сполучені Штати Америки, дозволяють нам перемогти", - резюмував експерт.

Як повідомлялося раніше, за всі 30 років незалежності Україна не бачила більш масштабного параду, ніж той, що 24 серпня відбувся в Києві.

Хрещатиком пройшли 5 тис. військових, перевірені в бою танки, ракетні установки, БТРи, а також новітні розробки - ракетний комплекс "Нептун" і реактивна система залпового вогню "Вільха". Над столицею пролітали винищувачі, бомбардувальники та легендарна українська "Мрія". А Дніпром вперше в День Незалежності пройшли бойові катери.

За матеріалами Укрінформ.