Росія завезла на Донбас нові партії озброєння і боєприпасів - розвідка

Росія минулого тижня завезла на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей нові партії озброєння і боєприпасів. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Відзначається, що озброєння, яке ввозиться - російського виробництва. Йдеться, як зазначає розвідка, про великокаліберні снайперські гвинтівки, а також про паливно-мастильні матеріали.

Останніх, за даними ГУР, окупанти ввезли понад півтори тисячі тонн.

Також російські війська збільшують кількість траншей і ходів сполучень у житлових районах, наближених до лінії зіткнення - вони створюють умови для прихованого застосування снайперів і мінометних розрахунків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.