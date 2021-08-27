Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел" - ГПУ

Російська Федерація заздалегідь спланувала віроломне вбивство українських військових під Іловайськом у 2014 році. Про це заявив очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"На підставі тих доказів, які є наразі, і ми отримали в кримінальному провадженні, ми можемо зробити зараз висновок про те, що на нашу думку віроломне вбивство було сплановано збройними силами Російської Федерації заздалегідь", - розповів Рудь.

За його словами, твердження слідчих про сплановане знищення українських військових ґрунтується на сукупності багатьох факторів.

"Це і на тому що збройні сили Росії заходили в Україну з замальованими позначками, які ідентифікують приналежність конкретної бойової техніки до ЗС РФ та конкретних підрозділів, без жетонів та документів, щоб було максимально затруднено ідентифікацію конкретних військовослужбовців і приналежність до ЗС РФ", - сказав Рудь.

Окрім того, він розповів, що є докази про те, що здійснювалося відповідне заманювання, тобто шляхом ведення переговорів та викликання довіри керівництво ЗС РФ фактично вводило поступово в оману і заманювало українських військовослужбовців у так звані "зелені коридори".

"Мається на увазі, щоб погодилися на умови виходу безпечним коридором. Водночас уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки. Укріплення, позиції для того, щоб надалі здійснити віроломне вбивство", - зазначив Рудь.

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська.