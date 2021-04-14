Росія здатна планувати грузинський сценарій в Україні - міністр оборони

Росія здатна планувати грузинський сценарій 2008 року в Україні. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран на зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном, обговорюючи стягування військ РФ до кордонів України, передає пресслужба Міноборони.

"Росія здатна планувати для України повторення грузинського сценарію 2008 року. Для цього можуть бути використані провокації для звинувачення ЗСУ в нападі на мирне населення, тим більше, що вже більш як 400 000 осіб на окупованих територіях видано російські паспорти", - вважає міністр.

Таран сказав, що вперше з моменту розпаду СРСР біля кордонів України зафіксували розгортання передових командних пунктів і розгалужених систем управління російськими військами. На його думку, це загрожує не тільки безпеці України, а й стабільності в Європі.

Таран вважає надання Україні плану дій щодо членства в НАТО "найпотужнішим сигналом", який здатний привести до тями керівництво Росії і не допустити активізації агресії Кремля.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.