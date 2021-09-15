Російські найманці минулої доби чотири рази зривали "тишу" у зоні ООС

Протягом минулої доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

У районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців із станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 15 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.