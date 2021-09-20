Російських наступальних угруповань на території Білорусі немає, - Наєв

Росія в межах навчань "Захід-2021" перекинула в Білорусь окремі підрозділи Західного військового округу Збройних сил РФ. Однак російських наступальних угруповань на території Білорусі немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Командувач Об'єднаних сил генерал- лейтенант Сергій Наєв.

За ого словами, найбільш небезпечним фактором з боку Росії слід вважати максимальне наближення районів проведення навчань до кордонів України.

"Іншим небезпечним фактором вбачається імітація або демонстрація повернення російських підрозділів в пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань на території Білорусі. Зараз ознак створення противником наступальних угруповань військ не виявлено, ситуація залишається контрольованою і продовжує відслідковуватися", - заявив він.

"Загалом ми передбачаємо різні варіанти розвитку ситуації, тому безперервно проводимо моніторинг обстановки і утримуємо в готовності відповідний комплект військ. Головне завдання - запобігти будь-яким діям РФ, не допустити дестабілізації обстановки й уникнути втягування ЗС України в можливі провокації", - додав Наєв. За матеріалами Цензор.Нет