Російський безпілотник знову перетнув лінію розмежування у зоні ООС

Російські окупаційні війська від початку доби 13 липня шість разів порушили режим тиші в районі операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку цієї доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. У районі Тарамчука противник вів вогонь по позиціях українських бійців із артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.

Крім того, в пресслужбі повідомили, що поблизу Зайцевого зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь, зазначили в штабі.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Минулої доби, 12 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.