Російсько-окупаційні війська передали українській стороні тіло загиблого військовослужбовця

Про це повідомляє 10 гірничо-штурмова бригада "Едельвейс".

"3 квітня, у вечірній час, було виявлено зникнення військовослужбовця (ім'я з етичних міркувань повідомляти наразі ми не будемо), без зброї. У місці зникнення військовослужбовця ніяких бойових зіткнень зафіксовано не було. Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби, в нашому підрозділі характеризувався позитивно, зауважень з боку командування не було. Спортсмен, прихильник здорового способу життя", - йдеться в повідомленні.

Командування частини провело пошуки зниклого, але вони не дали результату.

Проте сьогодні, 6 квітня, представники російсько-окупаційних військ на КПВВ "Мар'їнка" передали українській стороні тіло загиблого захисника України.

"Що саме могло статися з військовослужбовцем - нам поки це невідомо. Розглядаються версії різні, зокрема: втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме сталося, можна буде міркувати тільки після встановлення всіх обставин події", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня внаслідок ворожого обстрілу, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Окрім цього, в районі операції Об'єднаних сил один військовослужбовець загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.