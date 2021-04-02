Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 1 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу ПІСКІВ, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля населених пунктів СТАРОГНАТІВКА, АВДІЇВКА та ВОДЯНЕ, що на Приазов'ї, окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік ВОДЯНОГО, що на Донеччині, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс. Поблизу населених пунктів СВІТЛОДАРСЬКЕ, ЛУГАНСЬКЕ та ЗОЛОТЕ-4 загарбники обстрілювали наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селищ ШУМИ та НОВОТОШКІВКА противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об'єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДО.

Окупанти активізували роботу з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій. 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт в лісопосадці поблизу населеного пункту ШУМИ, де представники збройних формувань Російської Федерації облаштовували нові оборонні споруди довжиною 90 метрів у напрямку позицій Збройних Сил України.

Про факти порушень Українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Вищезазначені факти свідчать про те, що представники російсько-окупаційних військ продовжують порушувати раніше досягнуті домовленості.

Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Станом на 7 годину ранку, 2 квітня, обстрілів не зафіксовано.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Джерело: Зведення прес-центру об'єднаних сил станом на 07:00 2 квітня 2021 року