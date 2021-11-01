Розвідка Міноборони спростувала, що Росія стягує війська до кордону з Україною

У Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що Росія стягує війська до українського кордону.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, станом на 1 листопада 2021 року не зафіксовано додаткове перекидання російських військових, озброєння та техніки до кордону України.

У відомстві зазначили, що опублікована у ЗМІ інформація може бути "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій", а по суті йдеться про планові заходи в рамках переміщення військ після того, як завершились навчання.

У Міноборони наголосили, що українська розвідка постійно спостерігає за діями військ країни-агресора та зміною їх чисельності біля українського кордону.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що Росія нібито поновила нарощування військ на кордоні з Україною, що викликає занепокоєння серед чиновників США та Європи.

Співрозмовники видання стверджували, що з тривогою спостерігають за "незвичним переміщенням техніки та військових на західному фланзі РФ". Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли найбільше за останні роки скупчення російських військ біля кордону з Україною викликало міжнародний резонанс.

За інформацією WP, американські та європейські чиновники почали помічати переміщення, особливо останніми тижнями після того, як Росія в середині вересня завершила масштабні спільні військові навчання з Білоруссю Захід - 2021 на своєму західному фланзі. За матеріалами nv.ua