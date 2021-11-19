Розвідники виманили в Україну колишнього ватажка бойовиків "ЛНР", який ховався в Росії

Контррозвідники затримали на Луганщині колишнього ватажка так званого "спецпідрозділу МДБ ЛНР", який брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

За даними спецслужби, мешканець Луганська на початковому етапі російської агресії обіймав посаду командира бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному опорі силам АТО/ООС.

"Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів. Представник т.зв. "МДБ" координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області, взаємодію угруповань місцевих бойовиків з російськими кураторами", - зазначають в СБУ.

Встановлено, що через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник тривалий час переховувався на території РФ.

Як поінформували в СБУ, у взаємодії з представниками Державної прикордонної служби та за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури проведено спецоперацію з виведення бойовика на підконтрольну українській владі територію.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.