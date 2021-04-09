В ході робочої поїздки до району проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Генерал-полковник Руслан Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації - єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя.

Задля популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації.

Військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, поряд з іншими категоріями громадян мають право на першочергове щеплення в рамках кампанії з вакцинації, яка в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України.