СБУ починає масштабні антитерористичні навчання в Харківській області

Завтра, 14 квітня, СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання у Харкові та області. Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території регіону, але особливу увагу приділять прикордонним районам.

Про це Харків Times повідомив начальник пресцентру СБУ області Владислав Абдула.

У навчаннях, крім СБУ, візьмуть участь підрозділи Нацгвардії, поліції, Держприкордонслужби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру. Органи місцевого самоврядування про заплановані заходи проінформовані та надають повне сприяння правоохоронним органам.

"Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів, - зазначив керівник Координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні СБУ в Харківській області Роман Дудін.

В межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автотранспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу.

В СБУ запевняють, що навчання проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини. І, користуючись нагодою, закликають громадян бути пильними.

"Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео- , фотофіксації, безпілотні літальні апарати, просимо невідкладно повідомляти до Управління СБУ в Харківській області за телефоном (057) 700- 16-61, електронною поштою [email protected] або іншим зручним способом, або на телефон довіри СБУ 0 800 501 482, - йдеться в повідомленні.

СБУ наперед вибачається за тимчасові незручності та просить харків'ян і гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних навчань.

За матеріалами Харків Times.