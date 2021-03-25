СБУ проводить обшуки в офісах руху Медведчука "Український вибір-Право народу"

СБУ проводить обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", лідером якої є глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук. До 2016 року організація була відома, як "Український вибір".

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що слідчі дії відбуваються в Києві та Дніпрі.

За даними джерел, під час окупації Криму центральний офіс координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ, а надалі брали участь в організації та проведенні незаконних "референдумів" та "виборів" до "законодавчих органів Республіки Крим", Держдуми РФ та президента.

Джерело додало, що є підстави вважати, що керівництво "Українського вибору- Право народу", яке перебуває в Києві, продовжує координувати діяльність її членів в окупованому Криму, попри спроби публічно відмежуватися від незаконних дій своїх колег на півострові.

Клопотання погодила Генпрокурор Венедіктова, підписав - її заступник Гюндуз Мамедов. За матеріалами Цензор.Нет