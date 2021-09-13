СБУ розслідує розкрадання "повеневих" коштів на Прикарпатті7

Служба безпеки України вживає системних заходів із протидії зловживанням при розподілі бюджетних коштів, виділених на подолання наслідків стихійного лиха 2020 року на Прикарпатті.

Так, викритому раніше на оборудці з "повеневими" коштами депутату селищної ради повідомлено про підозру, повідомляє видання Malakava.

Зловмисник відповідатиме перед законом за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та за службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28. ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Трьом його спільникам раніше вже повідомили про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень.

Нагадаємо: у липні 2021 року СБУ викрила двох депутатів та двох посадовців селищної ради на махінаціях із бюджетними коштами.

Як учасники тимчасової комісії з питань надзвичайних ситуацій одного із сіл Надвірнянського району, зловмисники призначили максимальні суми державних компенсацій за пошкоджене стихією житло близьким особам.

Через такі дії учасників комісії виявилося, що близько 20% коштів, призначених для подолання наслідків повені були використані протиправно.

Тоді слідство повідомило про підозру трьом фігурантам - двом посадовцям селищної ради та одному депутату. Тепер стало можливим оголосити про підозру і четвертому співучаснику.