СБУ викрила розкрадання грошей з рахунків батальйону "Донбас"

Правоохоронці викрили громадянку України, яка підозрюється у розкраданні коштів з рахунків Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

"Досудовим слідством встановлено, що жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Кошти вона витрачала на власні потреби, не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону", - зазначають у спецслужбі.

Повідомляється, що слідство задокументувало факт привласнення і розтрату цією громадянкою понад 150 тис. грн із коштів, які жертвували співвітчизники на потреби і розвиток добровольчого батальйону.

Жінці оголошено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Зазначається, що заходи із викриття злочинної діяльності проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.