Штаб ООС повідомляє про загиблих та поранених бійців на Донбасі

Ситуація на Донбасі продовжує загострюватися - так, 22 лютого на Сході України одного воїна ЗСУ проросійські бойовики вбили та ще двох поранили, а з початку доби 23 лютого ще один боєць ОС загинув і один зазнав поранень. Окрім того, зазначається, що минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил наші бійці зафіксували 11 порушень режиму припинення вогню з боку ворога. Про це інформує ONLINE.UA з посиланням на пресслужбу командування ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів окупантів один український воїн загинув, ще один боєць отримав осколкові поранення. Також вказано, що неподалік Водяного, що на Приазов'ї, путінські бойовики вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши з цієюметою понад 20 мін.

"У передмісті Мар'їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського - зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного", - повідомляє штаб ООС.

В результаті атаки бойовиків був поранений один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Бійцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

"Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - сказано в повідомленні штабу.