Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз - Зеленський

Володимир Зеленський узяв участь у відкритті четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему "Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині". Він розповів про реформи, які останніми роками відбуваються у нашій державі, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави висловив радість стосовно того, що цього року Конференцію щодо реформ в Україні приймає саме Литва, яка впродовж останніх років була й залишається в авангарді підтримки змін у нашій країні.

Під час виступу Президент окремо зупинився на процесі диджиталізації. За словами Володимира Зеленського, наразі на порталі електронних державних послуг "Дія" можна за лічені хвилини за допомогою свого комп'ютера або смартфона відкрити бізнес, одержати дозвіл на будівництво, зареєструвати новонароджену дитину, записатись на вакцинацію та отримати ще десятки державних послуг.

Також окрему увагу глава держави акцентував на амбітній меті України щодо відносин з Євросоюзом.

- Європейський Союз є нашим надійним партнером у впровадженні внутрішніх реформ, модернізації української економіки, підвищенні конкурентоспроможності. Відбувається поступова інтеграція наших ринків, - зазначив він.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що зближення України та ЄС має бути дорогою з двобічним рухом, "адже не тільки євроінтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильнішим Європейський Союз".

- Євросоюз має продемонструвати свою відданість європейським цінностям та принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС - Росія, мені здається, краще фіксувати європейську перспективу України, - сказав Президент.

Глава держави також зазначив, що Україна робить свій вагомий внесок у забезпечення євроатлантичної безпеки. Зокрема, наша країна є невіддільною частиною Сил швидкого реагування НАТО, бере участь у миротворчих операціях і навчаннях Альянсу й налагоджує взаємосумісність з арміями НАТО, що демонструє приклад Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг).

- Утім, я хотів би, щоб за цими важливими сигналами не був загублений ключовий аспект - через тринадцять років після Бухарестського саміту НАТО слід завершити період невизначеності та почати втілювати в життя підтверджене політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО, - наголосив Володимир Зеленський.

Він запевнив, що Українська держава й надалі робитиме все, щоб пришвидшити темп реформ, зокрема у межах виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО.

- Але вже сьогодні ми б хотіли отримати перелік реформ, виконання яких дозволить Україні перейти до наступного кроку - до інтеграції з Альянсом. Ми хотіли б мати узгоджені НАТО критерії, "маркери", за якими буде надалі оцінюватися успішність наших реформ та готовність до членства, - заявив Президент.

За словами глави держави, наразі обговорюється можливість проведення у 2023 році Саміту НАТО у Вільнюсі.

- Будемо лише вітати, якщо братня Литва виступить господарем цього заходу, і в межах цього заходу щось нове щодо України продемонструють країни НАТО, - сказав він.

Володимир Зеленський також розповів про започаткування Кримської платформи, яка спрямована на здійснення системного моніторингу гуманітарної й безпекової ситуації на окупованому півострові та в перспективі - деокупації території АР Крим.

Наостанок Президент нагадав, що тиждень тому 27 держав Європейського Союзу схвалили Угоду між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

- Я прихильник саме таких історій - історій успіху. Історій взаємовигідної співпраці європейських країн. Лише так ми здатні досягти синергії між собою. І лише так, я переконаний, ми зробимо сильну Україну в сильнішій європейській та євроатлантичній родині, - наголосив глава держави.

За матеріалами www.president.gov.ua