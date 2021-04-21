Ситуація на Донбасі залишається напруженою - штаб ООС

У вівторок, 20 квітня, ситуація на Донбасі була напруженою - бойовики обстрілювали позиції ООС із забороненої зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

За добу, 20 квітня, бойовики обстріляли позиції ООС 9 разів. Стріляли з заборонених мінометів, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік від селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених мінськоми домовленостями мінометів 120-го калібру. А в передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл із автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також біля Золотого-4 і Водяного в Донецькій області, бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат у лавах ЗСУ за минулу добу не було.

Крім того, зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню і сьогодні вранці, 21 квітня.

У Пісках і Південному ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. А поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Щодо дій збройних формувань Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що 165 порушень режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували спостерігачі ОБСЄ - найбільше порушень було в Донецькій області.

За матеріалами Слово і Діло.