Ситуація в ООС: загинув боєць ЗСУ, ще двоє - отримали поранення

Російські найманці 7 листопада на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, 4 рази з яких застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями, в наслідок обстрілів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Як пише пресслужба штабу ООС, біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

На Донбасі терористи з безпілотників скидають гранати на позиції ЗСУ Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти залучили безпілотник та скинули постріл ВОГ-17. Позиції наших воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв наші позиці зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Станом на 7 годину ранку, 8 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 6 листопада російські терористи двічі обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

До того ж окупаційні війська порушують правила відведення військ на Донбасі. Місія ОБСЄ зафіксувала танки, гаубиці та броньовані військові автомобілі.

Раніше стало відомо, що збройні формування Росії пошкодили камеру спостереження СММ ОБСЄ. Вона розташована в населеному пункті Гранітне. За матеріалами Прямий канал.