Ситуація в зоні ООС: окупанти посилюють розвідку за допомогою БПЛА

Від початку доби 22 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Такі дані вечірнього зведення щодо ситуації в зоні ООС станом на 17-ту годину.

Зокрема, поблизу ЗОЛОТОГО-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік АВДІЇВКИ російські найманці відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля КРАСНОГОРІВКИ ворог обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населених пунктів МАР'ЇНКА та СВІТЛОДАРСЬК зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" і "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригніченs засобами РЕБ.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

В зоні ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Протягом минулої доби, 21 червня, в зоні ООС зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню не було. За матеріалами sprotyv.info