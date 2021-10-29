Слідчий експеримент підтвердив невідповідність вимогам ЗСУ катерів "Кузні на Рибальському" - ДБР

У ДБР заявили, що слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів, виробництва ПрАТ "Кузня на Рибальському" вимогам замовника - ЗСУ України та Міноборони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР 23 та 28 жовтня провели слідчі експерименти з військовими кораблями "Кузня на Рибальському", у межах кримінального провадження щодо змови посадовців Міноборони та керівництва приватних компаній з організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки невідповідної якості", - йдеться у повідомленні.

До експериментів були залучені фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ "Цеппелін Україна", які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах. А також спеціалісти українських суднобудівних підприємств, інші особи.

"Слідчі експерименти проводився із дотриманням всіх вимог документації щодо техніки експлуатації суден, без жодних порушень, професійним екіпажем військово-морських сил ЗСУ. При цьому представники ПрАТ "Кузня на Рибальському" проігнорували запрошення взяти у них участь", - зазначили у ДБР.

Натомість за повідомленням бюро, "співробітники заводу під час проведення експерименту намагались чинити перешкоди".

2 липня слідчі ДБР оголосили підозру трьом колишнім посадовим особам Міністерства оборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах розслідування справи щодо закупівлі військової техніки низької якості.

За інформацією слідства, державі було завдано збитків на більш як 475 млн гривень.

Дії експосадовців Міноборони були кваліфіковані як умисне вчинення військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

У справі фігурують: Ігор Павловський - генерал-лейтенант, протягом 2015- 2019 років він був заступником міністра оборони України, голова правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерій Шандра і двоє колишніх начальників одного з профільних департаментів міністерства оборони. Їм усім уже обрали запобіжні заходи. Загальна сума застави для всіх фігурантів перевищує 1,8 мільярда гривень.