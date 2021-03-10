Смешко розповів як минуле політичне керівництво «вибивало» основні козирі з точки зору міжнародного права, які б допомагали тиснути на агресора (відео)

Минуле політичне керівництво «вибивало» основні козирі з точки зору міжнародного права, які б допомагали тиснути на агресора.

Про це заявив Голова Політичної партії «Сила і Честь» , ексголова СБУ, ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України, ексзаступник Ради національної безпеки і оборони України, генерал-полковник Ігор Смешко у спецпроекті «Vласть vs Vлащенко» «Як віддавали Крим. Вся правда від генералів».

«У нас були всі козирі на руках, але ми навіть Римський статут не ратифікували, що є ще одним з козирів для військового суду в Гаазі (Міжнародний кримінальний суд — ред.). Він (козир — ред.) міг би бути у наших руках. Але це не зроблено через те, що минуле політичне керівництво боїться: рано чи пізно буде вихід на них, тому що вони війну не назвали війною», — зазначив Ігор Смешко. Він також додав: «Вони (минуле керівництво — ред) таким чином підставили патріотів, які віддавали свої життя, пішли воювати в тих юридичних умовах, умовах війни, де їх не визнавали бійцями та патріотами, які зі зброєю в руках захищали свою батьківщину від агресора».

Політик також підкреслив, що «коли говорять, що Російська Федерація не визнала Римський статут і тому начебто на неї не розповсюджується ця юрисдикція, тоді б (в разі ратифікації Україною Римського статуту — ред.) військовим злочинцям не можна було б виїхати за межі Росії. А більшість з них має фінанси, нерухомість за кордоном, і діти навчаються закордоном, а це — серйозний важіль».

«Однак минуле керівництво, яке вважає себе суперпатріотами робило усе навпаки, порушуючи Конституцію й закони нашої держави», — зазначив Голова Політичної партії «Сила і Честь». Таким чином, «вони «вибивали» основні козирі з точки зору міжнародного права, які б допомагали тиснути на агресора».

«А захоплення наших «вишок» (так звані «вишки Бойка» — пересувні платформи, придбані за міністра енергетики Юрія Бойка — ред.), а газ у шлейфі (чорноморський шельф — ред.), що зараз видобувають? В Атлантичній раді підрахували — в нас збитки більш ніж на 2 мільярди доларів».

«Пані Зеркаль (Олена Зеркаль — ексзаступник міністра закордонних справ України, 2014 — 2019 рр.) два роки тому заявила: Ми залишаємо за собою право подати позов. Чому ж вона не подала? Де робота Міністерства закордонних справ, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони. Чому вони цього не зробили?» — поставив запитання Ігор Смешко.

Він також зазначив, що це відбувалося «тому, що очевидно — у минулої політичної влади було чітке розуміння — в разі атаки з боку Росії, може бути відповідь згідно з третім законом Ньютона (закон дії та протидії — ред.) і очевидно, що не все добре саме в підводній частині цього айсбергу, а саме в біографії політиків (ред.), які не хотіли воювати по-справжньому з Росією».