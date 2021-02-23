Сьогодні ввечері активісти пікетуватимуть Офіс президента через вирок Стерненку

Суд в Одесі сьогодні призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Сьогодні ввечері біля Офісу президента відбудеться пікет через вирок активісту Сергію Стерненку, якого засудили на понад 7 років у справі про викрадення людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявила народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос").

Вона зазначила, що обвинувачення щодо Стерненка "базувалися на свідченнях одного так званого активіста з проросійської партії "Родина", який 5 років переховувався від суду".

Депутат наголосила, що рішення суду - це "повний реванш, і цей реванш має три прізвища: перший це Венедіктова, другий - Татаров, і третє - Труханов, тому що ці люди стоять за ув'язненням активіста".

Устінова вважає, що Стерненко є "першим політичним в'язнем Зеленського". За її словами, важливо, щоб "президент Зеленський відкрив очі і побачив реванш проросійських сил". Також вона підкреслила, що сьогодні в Україні "закривають тих, хто бореться за Україну".

Як повідомляється в Telegram-каналі Стерненка, акція протесту запланована на 20:00.

Також наголошується, що зараз активіст не має доступу до телефону і своїх акаунтів в соцмережах, повідомляє УНІАН.