США та Британія направили до України спеціалістів для попередження кібератак Росії

Розвідка США вважає, що Росія замість вторгнення на українську територію може провести кібератаку, яка виведе з ладу електромережі, банківську систему та "інші важливі компоненти економіки та уряду України". Щоб перешкодити цьому, США і Велика Британія направили до України експертів в області кібербезпеки, повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, пише УНН.

Скільки людей входить в цю групу, не уточнюється. Співрозмовники видання стверджують, що американська влада також розглядає можливість залучення ресурсів кіберкомандування США.

Один з представників американської розвідки пояснив The New York Times, що проведення кібератаки "не потребуватиме окупації" України, а також може допомогти Росії уникнути санкцій, які "майже напевно слідуватимуть" у разі вторгнення. Джерела видання вважають, що російська сторона може здійснити кібератаку після православного Різдва, наприкінці першого тижня січня.

Інформацію про відряджання групи фахівців Вашингтон офіційно не підтвердив. В адміністрації США заявили, що "давно підтримують зусилля України щодо зміцнення кіберзахисту та підвищення її кіберзахисту". У британському уряді сказали, що допомога, яку Києву надавали Лондон і його союзники "носить оборонний характер", але інших деталей не навели.

ЗМІ писали, що США очікують наступу 175 тис. російських військових на Україну на початку 2022 року. Президент Росії Володимир Путін, коментуючи цю тему, заявив, що Москва нібито "проводить миролюбну зовнішню політику", але "має право захищати свою безпеку". Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до будь-якого розвитку конфлікту з Росією, в тому числі до ескалації. Він запропонував ввести щодо Москви превентивні санкції.