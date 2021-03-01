США виділять Україні $125 млн військової допомоги

Україна отримає від США пакет військової допомоги на 125 мільйонів доларів. Про це на брифінгу повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

"Сьогодні Державний департамент анонсував новий пакет безпекової допомоги на 125 мільйонів доларів. Він включає до себе обладнання, тренування та консультації, щоби допомогти Україні зберегти територіальну цілісність, убезпечити кордони та поліпшити оперативну сумісність з НАТО", - заявив Кірбі.

"Це підтверджує зобов'язання США щодо постачання летальних оборонних озброєнь, які дозволять Україні більш ефективно захищатися від російської агресії", - зазначив він.

"Анонсований сьогодні пакет допомоги мати в собі два патрульних катери, аби допомогти Україні захищати свої територіальні води... Таким чином, наші загальні зобов'язання складуть вісім патрульних катерів. Два в 2021 фіскальному році, два у 2020 фіскальному році та ще чотири через державне військове фінансування", - пояснив Кірбі, відповідаючи на питання журналістів.

"До цього пакету не включені ракетні комплекси Javelin, здебільшого він складається з цих патрульних катерів", - зауважив прессекретар Пентагону.

Україна отримає від Сполучених Штатів два нових патрульних катери Mark VI - їх будівництво має бути завершене до грудня 2022 року. За матеріалами https://www.5.ua