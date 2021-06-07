США закликали Україну ухвалити законодавство, яке чітко розмежовуватиме обов'язки Міністерства оборони та Збройних сил України

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України, Євразії Лора Купер.

"Сполучені Штати закликають Україну ухвалити законодавство, яке чітко розмежовуватиме обов'язки Міністерства оборони та Збройних сил України. Це краще скоординує український сектор оборони з основними принципами НАТО демократичного цивільного контролю збройних сил", - сказала Купер на конференції Democracy in action: Zero corruption conference в понеділок.

Вона додала, що щодо оборонної промисловості США закликають Україну ухвалити стратегію, щоб краще підтримувати потреби Збройних сил України та економічні інтереси України, водночас імплементуючи принципи ефективного корпоративного управління та наглядової ради відповідно до найкращих глобальних практик.

"Так само Сполучені Штати вважають, що схвалення контролю за прямими іноземними інвестиціями, яке базується на інтересах національної безпеки, життєво важливо для захисту критичної цивільної та оборонної інфраструктури України від іноземної експлуатації", - зазначила Купер.

Вона наголосила, що ефективні процеси в оборонній промисловості й інституціях приведуть до стійкого поліпшення у бойових здібностях, скоротять корупцію та відкриють двері для великих західних інвестицій.

Окрім того, Купер зазначила, що Міністерство оборони США закликає Україну продовжувати імплементувати закон про оборонні закупівлі, "щоб створити глобально конкурентний процес, підвищити ефективність і посилити прозорість у циклі оборонних закупівель".