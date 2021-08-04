Суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко на нічний домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко з цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом на нічний домашній арешт з 23:00 до 6:00.

"Клопотання адвоката... про зміну запобіжного заходу (Кузьменко - ІФ) задовольнити частково, змінивши цілодобовий домашній арешт із використанням електронного контролю на домашній арешт... - із 23:00 до 6:00...", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій на засіданні в середу.

Як повідомлялося, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство щодо підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Антоненка, Дугарь та Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета проводитиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав у силі запобіжний захід для Антоненка у вигляді тримання під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Жоден із обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі. За матеріалами Інтерфакс-Україна.