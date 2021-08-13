"Талібан" захопив друге та третє за чисельністю міста Афганістану

Радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв під контроль друге та третє по величині міста Афганістану. Після жорстоких боїв у четвер таліби захопили Кандагар і Герат.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційну владу Афганістану.

За словами очевидців, в Кандагарі таліби захопили офіс глави міста і інші будівлі, а губернатор та інші чиновники встигли відлетіти до Кабула.

Афганський депутат Сьомін Барекзай визнав захоплення міста, а також розповів, що деякі чиновники втекли.

Кандагар став 12 із 34-х столицею провінції в Афганістані. Таліби також захопили Лашкаргах, ключове місто на півдні країни, повідомляє AFP.

США ухвалили рішення відправити до Афганістану 3 000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі та афганців, які отримали імміграційну візу в США.

Як заявив учора речник Пентагону Джон Кірбі, війська не затримаються в Афганістані надовго.

Великобританія також відправляє 600 військовослужбовців для евакуації близько 4 000 британців, які перебувають в Афганістані.

11 серпня "Талібан" узяв під контроль 150-тисячне місто Газні, адміністративний центр однойменної провінції, що розташоване приблизно за 130 км на південний захід від столиці Кабула.

"Талібан" контролює вже дві третини Афганістану, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені.

МЗС рекомендувало громадянам України негайно залишити територію Афганістану.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх днів таліби захопили велику кількість міст, у тому числі стратегічно важливий Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

За матеріалами LB.ua