Таран обговорив з главою Пентагону загострення ситуації на Донбасі

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном загострення ситуації на Донбасі. Голова американського оборонного відомства висловив підтримку України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Міністри вже вдруге за останні півтора місяця обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.

Таран поінформував свого співрозмовника про ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованим Донбасом, в Криму та довкола держкордону.

У свою чергу Остін висловив занепокоєння останніми діями Росії та передав українському високопосадовцю запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

"Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться у повідомленні.