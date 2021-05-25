Таран прокоментував законопроєкти Зеленського про армію та національний спротив

Ідея національного спротиву є невід'ємною складовою заходів всеохопний оборони України.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран.

Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкти законів України "Про основи національного спротиву", "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" та "Про основи національного спротиву".

Верховний Головнокомандувач Збройних сил України визначив ці законопроєкти як невідкладні для позачергового розгляду ВР.

"Ідея національного спротиву є невід'ємною складовою заходів всеохопний оборони України. Активне залучення громадян до організації воєнної безпеки, забезпечення суверенітету і територіальної цілісності держави, передбачене в законодавчих ініціативах глави держави, дозволяє посилити стійкість України", - зазначив Таран.

За його словами, внесений Президентом законопроєкт "Про основи національного спротиву" дозволяє суттєво посилити здатність країни до оборони та створює необхідні передумови для якнайшвидшої імплементації в життя стратегії воєнної безпеки.

"У випадку позитивного розгляду Верховною Радою, на законодавчому рівні з'являться передумови до організації заходів стримування і відсічі агресії із залученням громадян, що змусять противника припинити агресію проти України", - додав Таран.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону No5557 "Про основи національного спротиву". Глава держави також вніс до ВР законопроєкт No5558 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" щодо збільшення чисельності Збройних сил України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву". За матеріалами Укрінформ.