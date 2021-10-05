Таран просить Естонію підтримати приєднання України до центру кібероборони НАТО

Міністр оборони Андрій Таран звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки Кусті Салму з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що у вівторок, 5 жовтня, Таран обговорив з канцлером Міністерства оборони Естонії актуальні питання, що становлять взаємний інтерес.

Таран висловив вдячність Салму за непохитну політичну підтримку Таллінном зусиль України щодо захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності країни, практичну допомогу Збройним силам України й стійку позицію щодо нашої держави у межах Альянсу.

«Політична та дипломатична підтримка України Естонською Республікою, зокрема стратегічного євроатлантичного курсу нашої держави, є надзвичайно важливою. Розраховуємо на продовження послідовної позиції наших друзів у розблокуванні засідань Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони та отриманні Плану дій щодо членства в Альянсі», - зазначив Таран.

Окрему увагу було приділено питанням двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, співпраці з кібербезпеки, а також лікування та реабілітації в Естонії поранених українських військовослужбовців.

«Міністр оборони України звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Наразі центр є одним з ключових елементів системи Альянсу з розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО», - ідеться в повідомленні.

Також Таран поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та навколо кордонів.

«Було наголошено, що активна фаза стратегічних навчань «Запад-2021» використана російською владою для додаткового нарощування військ вздовж нашого державного кордону з Росією та Білоруссю. Навчання завершилися, але не всі військові формування повернуті назад до місць постійної дислокації», - зазначили в Міноборони.

Сторони домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва. Зокрема, Таран підтвердив Салму, що цього року він планує відвідати Естонську Республіку з робочим візитом.

4 жовтня делегація канцлерів Естонської Республіки відвідала район проведення операції Об’єднаних сил на сході України.