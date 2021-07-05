Три мечі 2021: в Україні пройдуть військові навчання з Польщею, Литвою та США

Упродовж 17-30 липня в України відбудуться багатонаціональні військові навчання "Три мечі 2021" за участі військових України, Польщі, Литви та США. У них візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців та понад 200 бойових машин.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"17-30 липня 2021 в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться Багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько- української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі 2021" - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "Три мечі 2021" - це багатонаціональні навчання, які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах. У навчаннях візьмуть участь понад 1200 військовослужбовців, понад 200 бойових машин із 4 країн - Литовської Республіки, Республіки Польща, України та Сполучених Штатів Америки. Вперше ці навчання будуть проведені в України.

У Генштабі зазначили, що "Три мечі 2021" - абсолютно нова лінійка міжнародних військових навчань, які покликані підвищувати рівень міжнародного військового співробітництва та готовності до дій спільного військового підрозділу країн Люблінського трикутника, яким є ЛитПолУкрБриг.

У пресслужбі нагадали, що навчання ініційовані під час переговорів начальників генеральних штабів Польщі та України, які відбулись 22-23 серпня 2019 року.

Головною метою міжнародних військових навчань "Три мечі 2021" є оцінка можливостей підрозділів ЛитПолУкрБриг в операціях під керівництвом Командування ЛитПолУкрБриг.

Навчання матиме виключно оборонний характер дій та збільшить рівень безпеки в Центральній та Східній Європі.

Як повідомлялося, угоду про створення ЛитПолУкрБриг було підписано у вересні 2014 року, остаточно її було сформовано восени 2015 року, а оперативну здатність з'єднання осягнуло в січні 2017 року. Восени 2017 року бригада отримала бойовий прапор та почесне ім'я - імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване у Любліні, вище командування змінюється кожні три роки.