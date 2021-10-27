Трьох співробітників СБУ підозрюють у викраденні та катуванні іноземного IT-шника

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу Служби у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР.

Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за вчинення злочину на території цієї держави.

Слідство встановило, що у жовтні 2020 року співробітники СБУ незаконно затримали та тривалий час утримували громадянина іншої країни, вимагали у нього 200 тисяч доларів США. Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. До того ж вони незаконно проникли до житла потерпілого, звідки викрали та привласнили його особисте майно.

Затриманий не мав такої суми та домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

На підставі ухвал слідчих суддів у серпні цього року цих співробітників СБУ відсторонили від посад та застосували до них запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У зв'язку з неналежною процесуальною поведінкою одного із підозрюваних, систематичним порушенням покладених на нього процесуальних зобов'язань, ухвалою Печерського районного суду м. Києва цьому співробітнику змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Співробітникам СБУ повідомили про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.