У Києві відбувся військовий парад з нагоди 30-ї річниці відновлення Незалежності України (найкращі фото з параду)

На урочистостях були присутні президент України Володимир Зеленський (досьє Володимира Зеленського) з дружиною, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко з дружиною Мариною, народні депутати, міністри, апарат Офісу президента, іноземні делегації.

Подивитися на парад прийшли тисяч українців з різних куточків нашої держави.

З вітальним словом до українців звернувся президент Зеленський.

Після цього він нагородив визначних діячів освіти, культури, медицини та військових, які захищають нашу країну на Сході.

Після нагородження глядачам продемонстрували перформанс, який показав історію української держави від Київської Русі і до сьогодення.

Під час самого параду Хрещатиком та Майданом Незалежності проїхала військова техніка сил безпеки і оборони України та держав-партнерів, пройшло близько 5 тисяч військових. Більшість військовослужбовців у розрахунках - це учасники бойових дій. У небі пролетіла військова авіація.

Вперше участь у параді взяли собаки прикордонників.

На параді до Дня Незалежності України також представили нові роботизовані платформи та шасі.

На річці Дніпро у Києві відбувається "водний парад" - урочисте проходження катерів та проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у центрі Києва нині велелюдно, українці святкують День Незалежності нашої держави і обговорюють парад. На Хрещатику триває марш захисників України.