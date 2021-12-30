У МОЗ пояснили різницю між бустерною та додатковою вакциною від COVID-19

Наразі в Україні конкретним категоріям населення можна отримати як додаткову, так і бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомили у МОЗ.

Так, додаткова доза COVID-вакцини вводиться людям, яким через важкі хвороби 2 дози вакцини могли не дати необхідного захисту. Натомість бустерна вакцина необхідна, щоб посилити ефективність вакцини.

На сьогодні, додаткову дозу можуть отримати пацієнти з ВІЛ та раком крові. А також, ті, хто переніс трансплантацію органів, проходив хімієтерапію або лікування великими дозами гормональних препаратів. Бустерна доза доступна лише медпрацівникам та співробітникам будинків інтернатного типу.

Додаткову дозу краще отримати від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення. Роблять її тією ж вакциною, що і попередні. Якщо потрібної вакцини немає, то людину можна щепити за дозволенною в Україні схемою змішування вакцин. Бустерну вакцину проводять у період від 180 до 270 днів після другої вакцини. ЇЇ роблять мРНК вакцинами.

На термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає. Після бустерної дози дію COVID-сертифікату буде продовжено. За матеріалами Kiev24