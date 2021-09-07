У районі ООС окупанти поранили українського військового

В районі проведення операції Об'єднаних сил російські окупанти поранили українського військового.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"7 вересня збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний.

Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Російські окупаційні війська станом на 17.00 7 вересня двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил.