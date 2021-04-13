У столичному метро змінили роботу вестибюлів на трьох станціях
На трьох станціях столичного метрополітену - Чернігівській, Почайній та Харківській - скорегували роботу вестибюлів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.
"Для забезпечення рівномірного пасажиропотоку, а також для зручності пасажирів з 13 квітня на трьох станціях метрополітену скорегували роботу вестибюлів", - зазначається у повідомленні.
Так, вестибюль No2 станції "Чернігівська" працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції "Дарниця". Відповідно, вестибюль No1 у напрямку станції "Лісова" буде зачинено на вхід та вихід.
На станції "Почайна" працюватиме вестибюль No2 (у напрямку станції "Тараса Шевченка"). Вестибюль No1 у напрямку станції "Оболонь" не працюватиме для пасажирів.
Вестибюль No1 станції "Харківська" працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції "Позняки", вестибюль No2 у напрямку станції "Вирлиця" буде зачинено.
У метро просять користуватися громадським транспортом за реальної необхідності та дотримуватися карантинних заходів.
Як повідомлялося, у Київському метрополітені на час локдауну закрили частину вестибюлів.
Такий захід необхідний для запобігання скупченню пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій.
У Києві з 5 квітня запровадили більш суворі обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня. Громадський транспорт перевозить лише працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.
В Україні минулої доби зареєстровано 11 680 випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 872 785 осіб.
За матеріалами Укрінформ.