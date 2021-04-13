У столичному метро змінили роботу вестибюлів на трьох станціях

На трьох станціях столичного метрополітену - Чернігівській, Почайній та Харківській - скорегували роботу вестибюлів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

"Для забезпечення рівномірного пасажиропотоку, а також для зручності пасажирів з 13 квітня на трьох станціях метрополітену скорегували роботу вестибюлів", - зазначається у повідомленні.

Так, вестибюль No2 станції "Чернігівська" працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції "Дарниця". Відповідно, вестибюль No1 у напрямку станції "Лісова" буде зачинено на вхід та вихід.

На станції "Почайна" працюватиме вестибюль No2 (у напрямку станції "Тараса Шевченка"). Вестибюль No1 у напрямку станції "Оболонь" не працюватиме для пасажирів.

Вестибюль No1 станції "Харківська" працюватиме на вхід та вихід. Цей вестибюль знаходиться у напрямку станції "Позняки", вестибюль No2 у напрямку станції "Вирлиця" буде зачинено.

У метро просять користуватися громадським транспортом за реальної необхідності та дотримуватися карантинних заходів.

Як повідомлялося, у Київському метрополітені на час локдауну закрили частину вестибюлів.

Такий захід необхідний для запобігання скупченню пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій.

У Києві з 5 квітня запровадили більш суворі обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня. Громадський транспорт перевозить лише працівників підприємств критичної інфраструктури за спеціальними перепустками.

В Україні минулої доби зареєстровано 11 680 випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 872 785 осіб.

За матеріалами Укрінформ.