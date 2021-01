У Вашингтоні прихильники чинного президента Дональда Трампа вийшли на протест

У столиці США Вашингтоні проходить масштабна акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перегляд результатів виборів. При цьому в Конгресі триває засідання по затвердженню результатів голосування.

Кілька людей прорвалися до будівлі Капітолію. Їх намагаються зупинити поліцейські. Демонстранти б'ють вікна і ламають двері.

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors

Full anarchy at this "mostly peaceful" demonstration DC

The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw - ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

В ході протесту між прихильниками Трампа та правоохоронцями спалахнули сутички. Демонстранти намагалися прорватися до будівлі Капітолію. Силовикам довелося застосувати сльозогінний газ. Кілька людей постраждали.

Капітолій США закрили через ескалації ситуації між протестувальниками та правоохоронцями. В будівлі Капітолія неможливо ні зайти, ні вийти, повідомляє кореспондент CNN.

До цього кілька прихильників Трампа змогли прорвати металеві огорожі навколо Капітолію. Деякі з протестувальників змогли дістатися до сходів Капітолію.

Також двох будівель на території Капітолію почали проводити евакуацію. За інформацією правоохоронців, на їх території виявили непізнані пакети. Після перевірки одну з будівель відкрили.