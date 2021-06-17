У Зеленського оцінили зустріч Путіна і Байдена

Зустріч президентів Росії й США не призвела до великих домовленостей і серйозних рішень з ключових питань, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"На мій погляд, саміт носив, скоріше, ознайомлювальний характер", - заявив Подоляк в середу ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

Подоляк зазначив, що "поведінка президента США Джо Байдена на пресконференції говорила про те, що американській стороні повною мірою вдалося реалізувати всі свої наміри і донести свої ключові послання".

Радник керівника Офісу президента вважає, що президент Росії, при цьому, виглядав "дещо розгублено і збентежено, що цілком може вказувати на відсутність в обговорюваному порядку інтересів Російської Федерації".

Публікацію спільної заяви президентів щодо стратегічної стабільності Подоляк вважає свідченням продовження діалогу між США і Росією щодо контролю за ядерними озброєннями і недопущення ризиків ядерної війни.

"Фактично, це продовження міждержавного діалогу, який заснований на багаторічному досвіді підписання договорів про скорочення стратегічних наступальних озброєнь", - підсумував він.

Відзначимо, на пресконференції після зустрічі з Путіним президент США Байден підтвердив підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Путін в свою чергу пояснив військові навчання РФ біля кордонів України. За матеріалами ZN.UA